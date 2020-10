CURIOSITA’: Silvestri, ritorno al gol in campionato due anni dopo

Il Catania lo prelevò nel 2018 dal Trapani conoscendo anche la sua fama di difensore-goleador, dopo un’esperienza estremamente positiva in granata. Da allora, Tommaso Silvestri realizzò tre gol vestendo la maglia del Catania: uno in Serie C contro il Rende in data 29 agosto 2018, gli altri in Coppa Italia a Venezia l’11 agosto 2019 ed al cospetto del Verona al “Massimino” il 12 agosto 2018. Interrotto, quindi, il lunghissimo digiuno personale in campionato mettendo a segno una rete che ha sancito la vittoria dell’Elefante sul campo tabù di Monopoli. Quarto centro complessivo in casacca rossazzurra per Silvestri, peraltro in odore di prolungamento del contratto in scadenza.

