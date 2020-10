DA SCARSELLA A SILVESTRI: tabù sfatato, il Catania riconquista Monopoli cinque anni dopo

La trasferta di Monopoli è stata avara di soddisfazioni per i colori rossazzurri nel recente passato. Domenica, però, finalmente il Catania ha ritrovato il feeling con la vittoria andando a vincere per la seconda volta nella storia su un totale di 12 apparizioni ufficiali al “Veneziani”. Prima dello 0-1 targato Tommaso Silvestri, infatti, i rossazzurri non vincevano a Monopoli dal 2015: 1-2 in rimonta siglato dal centrocampista Fabio Scarsella, subentrato a gara in corso e decisivo per le sorti della squadra allora affidata a Pippo Pancaro. Successivamente l’Elefante riportò tre sonore sconfitte (3-0, 5-0, 4-2). In mezzo, un pareggio a reti bianche. Sfatato quello che era diventato un tabù per il Catania, che festeggia il primo acuto in questo campionato di Serie C azzerando la penalizzazione.

