CURIOSITA’: Tonucci, firmato il terzo gol nel 2020

Primo centro con la maglia del Catania, alla seconda apparizione in casacca rossazzurra, per Denis Tonucci. Il forte difensore prelevato dalla Juve Stabia nei giorni scorsi, ha trovato la via del gol proprio contro la sua ex squadra. Una rete pesante, che ha deciso la vittoria di misura dell’Elefante allo stadio “Angelino Nobile”. Tonucci ha realizzato la terza rete nel 2020. In precedenza, per la precisione tre mesi fa, è entrato nel tabellino dei marcatori con la maglia delle Vespe, siglando però un gol inutile ai fini del risultato visto che la Juve Stabia perse 3-1 a Cosenza venendo condannata alla retrocessione in C. Prima ancora, il 29 febbraio scorso, sempre nel campionato cadetto Tonucci contribuì al 2-2 finale col Trapani a Castellammare siglando il gol del momentaneo 1-2.

