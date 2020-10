EX ROSSAZZURRI: futuro in Romania per Beleck

Dopo avere lasciato il Catania per scadenza di contratto, l’attaccante Steve Leo Beleck riparte dalla seconda divisione rumena. Ha firmato un accordo di un anno col Petrolul Ploiești, formazione in cui milita anche l’ex rossazzurro Amidu Salifu. Rinnovo automatico per la stagione 2021/22 in caso di promozione nel massimo campionato. Beleck, transitato nel settore giovanile della Fiorentina, in Italia ha vestito anche le maglie di Udinese, Crotone, Mantova, Rieti e Catania. Torna in Romania dopo l’esperienza al Cluj risalente al 2015-16 vincendo la coppa nazionale.

