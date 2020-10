EX ROSSAZZURRI – Lucarelli si arrabbia: “Per 45 minuti la Ternana non ha giocato…”

Pirotecnico 3-3 sul campo della Casertana. Sotto di due reti nel primo tempo, la Ternana di Cristiano Lucarelli ribalta il risultato nel corso della ripresa ma, in pieno recupero, si fa raggiungere dai falchetti. Legittimamente insoddisfatto l’ex allenatore del Catania:

“Abbiamo giocato solo 45 minuti ma le partite non sono abituato a giocarle per un solo tempo. L’approccio è stato sbagliato e sono arrabbiato per questo, più che per il gol subito nel recupero. Quello ci può stare, ma non possiamo avere un approccio simile alle gare. La Casertana ci ha sovrastato a livello individuale. L’impatto è stato brutto e si è visto, noi nel primo tempo non abbiamo giocato. Nella ripresa abbiamo reagito, in 5 minuti l’abbiamo ribaltata, segno che nel calcio vale più la testa, la mentalità piuttosto che moduli e schemi”.

