DA ‘LA SICILIA’ – Biondi: “Felice di giocare nella città che amo. Dobbiamo migliorare”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Io felice di giocare per la mia città e il Catania alla distanza sorprenderà”. Parole recanti la firma di Kevin Biondi, evidenziate dal quotidiano.

“Ringrazio la dirigenza che ha avuto fiducia in me – si legge anche – Mi ha fatto piacere che qualcuno si sia interessato a me, ma io volevo restare nella città che amo. Le favorite del girone? Sicuramente Ternana e Bari sono ben attrezzate ma non imbattibili. Non siamo tra le favorite e questo può essere un vantaggio, io credo che faremo qualcosa di importante. Con il Bari abbiamo giocato un primo tempo brillante, dobbiamo migliorare e giocare per trovare l’amalgama. Io ho stesso ho commesso degli errori sul piano tecnico, devo fare ancora meglio. Una vera fortuna avere Raffaele come allenatore. Derby? Spero di esserci. Per un catanese come me è qualcosa di particolare e non facile da spiegare. Vibonese? Partita difficile, giochiamo sempre per i tre punti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***