MERCATO: attacco, tanti i nomi sondati ma il Catania ne sceglierà al massimo un paio

Molto attivo il Catania anche in questi ultimi giorni di calciomercato. Per quanto riguarda il reparto offensivo, servono altri uomini per completare l’organico ed innalzare il tasso tecnico. Riepilogando la situazione, tra i tantissimi profili sondati dalla società rossazzurra, i nomi particolarmente caldi in questo momento sono quelli delle punte Andrea Guerra (Vicenza) e Giacomo Beretta (Ascoli). Il primo non è stato inserito nella lista dei partenti ma, in presenza di una buona offerta e se i vicentini troveranno un sostituto all’altezza, Guerra può partire. Forte soprattutto la concorrenza del Modena. Contatti avviati anche con Beretta, che l’Ascoli intende collocare altrove. Il Catania c’è ma, nel frattempo, ha chiesto informazioni per Lorenzo Rosseti, anch’egli in forza all’Ascoli, e Kevin Piscopo (Empoli). Questi sono soltanto alcuni dei profili su cui il club dell’Elefante riflette, d’accordo con le richieste di mister Giuseppe Raffaele. Alla fine il Catania sceglierà 1-2 calciatori offensivi da integrare alla lista e con caratteristiche diverse. Si allontana, invece, Michele Volpe (Frosinone) per via dell’intervento al menisco che lo costringerà ad un lungo stop.

