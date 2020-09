POZZER (Monopoli): “Adesso il Catania, speriamo di vincere”

L’estremo difensore del Monopoli Giacomo Pozzer mastica amaro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Reggiana al “Mapei Stadium”:

“E’ stata una gara equilibrata sotto tutti i punti di vista, non siamo mai andati particolarmente in sofferenza. Abbiamo avuto le nostre possibilità di portarla a casa, sicuramente meritavamo più di loro, giocando meglio. Buona gara, peccato per il risultato ma si sa che i rigori sono una lotteria. C’è rammarico per le occasioni sprecate perchè si poteva vincere, peccato. Ci rifaremo domenica. Adesso siamo pronti per un’altra battaglia col Catania, speriamo di vincere”.

