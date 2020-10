OTTOBRE ROSSAZZURRO: dal Monopoli al Bari, ora sei impegni in un mese. E Lucarelli torna in Sicilia da avversario

Sei gare intensissime attendono il Catania in questo infuocato mese di ottobre. Bisognerà tirare fuori tutte le energie necessarie ed applicare il giusto turnover, ottimizzando al meglio le risorse a disposizione. Domenica i rossazzurri renderanno visita al Monopoli, squadra di qualità che gioca attraverso schemi e meccanismi di gioco consolidati con Giuseppe Scienza al timone. Pochi giorni dopo sarà il turno di Catania-Juve Stabia, avversaria una compagine retrocessa dalla B che sta allestendo un organico importante per provare la risalita immediata.

Il trittico d’impegni a distanza ravvicinata si chiude con il derby Catania-Trapani, a meno che i granata non riescano a risolvere i problemi societari che li affligono venendo esclusi dal campionato. A quel punto i rossazzurri osserverebbero un turno di riposo. Sette giorni dopo, insidiosa trasferta a Francavilla Fontana con il ritorno degli ex Alessandro Albertini e Manuel Sarao al cospetto della Virtus. Successivamente, testa subito rivolta al big match Catania-Ternana, Lucarelli contro il suo passato. Il 25 ottobre, chiusura con un’altra super sfida: Elefante ospite del Bari, principale favorito per la promozione diretta in Serie B.

Monopoli-Catania, 4 ottobre 2020

Catania-Juve Stabia, 7 ottobre 2020

Catania-Trapani, 11 ottobre 2020

Virtus Francavilla-Catania, 18 ottobre 2020

Catania-Ternana, 21 ottobre 2020

Bari-Catania, 25 ottobre 2020

