Il Catania sonda il mercato dei difensori svincolati. Detto di un possibile approdo in rossazzurro di Nicolas Spolli, la redazione di tuttoc.com accosta agli etnei anche il profilo di Nicolas Bresciani. Difensore classe 1997 fresco di risoluzione con il Livorno, l’ex Reggina piace in C a Catania e Avellino ma vanta estimatori anche in cadetteria, dove si registra il gradimento di Spal e Chievo Verona.

