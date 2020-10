MERCATO: Mazzarani, si cerca una soluzione

Come sottolineato dal diretto interessato in una recente intervista, al momento il cartellino di Andrea Mazzarani è tornato ad essere di proprietà del Catania. Niente fideiussione, niente tesseramento per il jolly romano che, comunque, continua ad attendere il Livorno nella speranza che qualcosa si sblocchi. Nel frattempo ha avviato contatti con altre società, alcune delle quali partecipanti al campionato di Serie B. Mazzarani, anche se il mercato è chiuso, può comunque firmare un contratto in deroga con altri club.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***