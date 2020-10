VERSO CATANIA-TERNANA: tra i convocati, ecco gli etnei già andati a segno contro gli umbri

Visualizzando la lista dei rossazzurri convocati per la gara di Lentini, tre di loro hanno trovato la via del gol, finora, al cospetto della Ternana. Si tratta di Claiton, Kevin Biondi e Alessandro Gatto.

Il difensore brasiliano, il 14 agosto 2015, ebbe il merito di mettere a segno la rete decisiva ai fini dell’1-0 (42′) in Coppa Italia quando militava tra le file del Crotone. Biondi, invece, allo scadere del primo tempo permise al Catania di portarsi in vantaggio a Terni lo scorso 5 luglio ai Play Off. Poi, purtroppo per l’Elefante, al minuto 80 arrivò la beffa di Ferrante per l’1-1 che qualificò i rossoverdi.

Terzo giocatore del Catania in gol contro la Ternana, Gatto, che l’1 marzo contribuì alla rimonta del Bisceglie al “Liberati”. I pugliesi erano sotto di due gol, Gatto accorciò le distanze al 73′ prima del 2-2 di Montero (95′). Gatto, inoltre, perforò due volte la difesa umbra nel campionato Primavera 2013/14 militando nell’Hellas Verona in altrettante partite, rispettivamente conclusesi con il risultato di 0-3 e 2-0.

