MERCATO: Di Paolantonio sposa il progetto Arezzo, il Catania si era interessato

Il forte centrocampista ex Avellino Alessandro Di Paolantonio, rientrante tra gli svincolati di lusso, ha trovato nuova sistemazione. Accordo raggiunto con l’Arezzo, che voleva fortemente ratificare l’intesa con il ragazzo. Rinforzo molto valido per la squadra allenata da Andrea Camplone. Il Catania aveva avviato contatti in più di un’occasione, provando a battere la concorrenza nel caso in cui non si fosse concretizzato il tesseramento di Luis Maldonado. Una volta ottenuto l’ok della Lega, il club rossazzurro non ha ritenuto opportuno puntare su un ulteriore tassello per il centrocampo.

