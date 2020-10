EX ROSSAZZURRI: Inter, Carboni ancora a disposizione di Conte

Gioiellino cresciuto nelle giovanili del Catania, il 17enne Franco Carboni continua a lavorare sodo all’Inter nella speranza di emergere, un giorno, nel grande calcio. Nei giorni scorsi, complice anche lo slittamento della gara della Primavera tra Inter e Cagliari, si è seduto per la prima volta in panchina con la prima squadra di Antonio Conte. “Pomeriggio indimenticabile, continuiamo così” le parole di Carboni su Instagram, a commento della lieta notizia. Lo stesso attaccante argentino è stato nuovamente convocato da Conte, in occasione di Inter-Parma. Una conferma del fatto che la società nerazzurra intraveda buone potenzialità in questo ragazzo, ancora giovanissimo ma che può fare strada.

