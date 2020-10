MERCATO: Piccolo-Catania, pronto un biennale

Nuovo rinforzo per il reparto offensivo del Catania. Dalla lista dei calciatori svincolati, secondo quanto informa tuttomercatoweb.com, è in arrivo l’attaccante Antonio Piccolo, svincolatosi qualche giorno fa dalla Cremonese. A breve l’ufficialità del suo ingaggio. Piccolo, napoletano classe 1998 che in carriera ha indossato anche le casacche di Salernitana, Piacenza, Foggia, Livorno, Virtus Lanciano e Spezia oltre ad avere totalizzato presenze nelle nazionali Under 15, 16, 17 e 19, dovrebbe firmare un contratto di durata biennale. Trattasi di un esterno che, all’occorrenza, può anche giocare in posizione centrale.

===>>> UFFICIALE: Piccolo nuovo giocatore del Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***