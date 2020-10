MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali di domenica 4 ottobre

Nella giornata di domenica 4 ottobre si sono concluse ufficialmente varie operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, la Cavese ha prelevato in prestito dal Napoli il centrocampista franco-algerino Karim Zedadka, così come la Vibonese ha tesserato il difensore centrale ex Alessandria Giacomo Sciacca.

Il Bari ha sfoltito l’organico cedendo l’attaccante Samuele Neglia in prestito alla Fermana, mentre il Foggia ha annunciato gli arrivi di Sedrick Kalombo, Gaetano Vitale, Alessio Curcio e Carmine Iannone in prestito dalla Salernitana e del difensore ex Avellino Vincenzo Garofalo. Nelle scorse ore Turris e Virtus Francavilla hanno ceduto due giovani in prestito in Serie D. Si tratta del portiere Giuseppe Piazza (Giugliano) e del difensore centrale Luca Di Modugno (Bitonto). La Casertana, infine, si è assicurata le prestazioni del centrocampista Nicolas Izzillo (Pisa).

