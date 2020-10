PICCOLO: approda l’attaccante dal sinistro vellutato che ha incantato le platee della Serie B

La campagna acquisti del Catania prosegue con l’ingaggio di Antonio Piccolo, trentaduenne attaccante esterno che si è legato al club rossazzurro per le prossime due stagioni. L’innesto di Piccolo alza inevitabilmente il tasso di qualità del reparto offensivo a disposizione di mister Peppe Raffaele.

Antonio Piccolo, nato a Napoli il 7 aprile 1988, si forma calcisticamente nella Salernitana, militando tra il 2005 e il 2011 nel Piacenza (45 presenze e 5 reti) con in mezzo una parentesi al Foggia (stagione 2008-09, 28 presenze e 5 reti in Lega Pro). In seguito indossa le maglie di Livorno, Virtus Lanciano, Spezia e Cremonese, ergendosi per anni tra le “stelle del firmamento” del campionato cadetto. Conta complessivamente 337 partite e 52 reti tra i professionisti, cui si aggiungono le presenze accumulate con le selezioni giovanili azzurre tra il 2003 e il 2006.

Piccolo è un attaccante esterno dal valore tecnico indiscusso, un abile rigorista dotato di dribbling, fantasia, rapidità di passo e imprevedibilità nella giocata. Solitamente agisce da ala destra abituata a convergere centralmente tentando l’assist o la giocata personale, anche con conclusioni ad effetto. La sua duttilità lo rende utilizzabile anche come seconda punta o trequartista a seconda delle esigenze tattiche della squadra.

