CATANIA: punti di penalizzazione, attesa per capire se ci sarà uno sconto

Tempo fa il Catania è stato deferito al TFN per il mancato pagamento entro la data del 15 luglio 2020 degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Fatti, questi, riconducibili alla precedente gestione. Un nuovo ostacolo da affrontare, uno dei tanti in questi mesi tribolati per i colori rossazzurri. Il mese scorso è arrivata la decisione d’infliggere ben 4 punti di penalizzazione al Catania. La società rossazzurra chiaramente non ci sta ed ha preparato il ricorso per far valere le proprie ragioni, ritenendo di dimostrare che la sanzione è spropositata rispetto a quanto effettivamente contestato. Si punta, quanto meno, ad ottenere uno sconto. Entro 7-10 giorni il Tribunale potrebbe pronunciarsi.

