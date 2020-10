CATANIA SOCIAL – Izco: “Presto una sorpresa sul mio profilo Instagram”

“Grande vittoria e grande gruppo. Presto una sorpresa per voi sul mio profilo Instagram per festeggiare insieme i 3 punti e le mie 239 presenze con il Calcio Catania!”. Così il centrocampista argentino Mariano Izco, autentica bandiera rossazzurra, attraverso il proprio canale social ufficiale dopo la vittoriosa prestazione di Lentini contro la Juve Stabia. A proposito delle 239 presenze con la maglia del Catania, Izco scavalca Giuseppe Mascara per numero di apparizioni in casacca rossazzurra, rispettivamente alle spalle di Rino Rado, Marco Biagianti e Damiano Morra.

