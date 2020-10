PIOVANELLO: ritrovato il campo, proverà a dire la sua in questo Catania

Classe 2000, l’attaccante Enrico Piovanello ha fatto il suo esordio in rossazzurro proprio contro il Bari, squadra con cui ha totalizzato 34 presenze in Serie D nel 2018/19 realizzando 3 gol e 4 assist. Allora diede un contributo molto utile alla causa, riportando il Bari tra i professionisti. Poi, il ritorno al Padova per fine prestito e ulteriori apparizioni in terza serie e Coppa Italia.

Lunedì ha assaggiato nuovamente il campo dopo uno spezzone di gara in Padova 2-0 Breno, match di Coppa risalente al 23 settembre. A distanza di un mese, Piovanello ha avuto a disposizione poco più di dieci minuti per provare a rimettere in piedi l’incontro del Catania a Bari. Troppo poco tempo per il ragazzo che, comunque, ha evidenziato qualche spunto rilevante vivacizzando la manovra negli ultimi metri.

Gli esterni offensivi nella rosa del Catania sono tanti, c’è un’agguerrita concorrenza ma Piovanello proverà a ritagliarsi il suo spazio mettendo al servizio dei rossazzurri freschezza atletica e doti interessanti. Giusto non caricarlo di eccessive responsabilità, sappiamo bene quanto pesi la maglia del Catania ma chissà che il calciatore nativo di Padova non rappresenti una lieta sorpresa all’interno del gruppo nelle prossime settimane.

