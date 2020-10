RAFFAELE: “Approccio mentale ottimo e massima fiducia nella squadra. Serve un difensore, attaccante eventuale ciliegina…”

Vigilia di Catania-Juve Stabia. Mister Giuseppe Raffaele interviene in conferenza stampa aspettandosi progressi ulteriori dalla squadra dopo il prezioso successo di Monopoli:

“Si è chiusa la campagna acquisti tra società, ci guarderemo intorno adesso per quanto riguarda il mercato degli svincolati. Dobbiamo valutare a 360 gradi la situazione di Maldonado. Se non si risolve, per necessità abbiamo bisogno di un nuovo centrocampsita. Poi, eventuale ciliegina sulla torta, un esterno offensivo. Vediamo. Mi fido totalmente degli attaccanti che abbiamo, noi avevamo cercato un attaccante che attacca la profondità come Piscopo. Eventualmente sono quelle le caratteristiche ricercate. Abbiamo comunque preso Emmausso che risponde a questi requisiti. Il fatto di non avere mai giocato nel pre-campionato non ti dà certezze tecnico-tattiche, ma siamo tranquilli. L’organico è quasi al completo, con Maldonado saremmo al top e prendendo un altro tassello in difesa completeremo il reparto arretrato. Non vedo allarmismo. Emmausso, se mantiene le premesse, è l’ideale per il nostro attacco. Abbiamo il giovane Pecorino, due volponi come Sarao e Reginaldo. C’è Manneh, Piovanello, lavoriamo con questi ragazzi. Se si può migliorare ancora qualcosina sul mercato, la società non si tirerà indietro. Sarao, a parte lo scorso anno, è sempre andato in doppia cifra, idem Reginaldo. Credo che dobbiamo migliorare nei rifornimenti, facendo salire la squadra sugli esterni e anche loro sono sicuro troveranno la via del gol”.

“Ieri abbiamo fatto seduta di scarico per chi ha giocato, gli altri si sono allenati regolarmente. Al termine della seduta d’allenamento di oggi verificheremo la condizione fisica di tutti. Cercheremo di preparare al meglio la partita, con intelligenza. Sono certo che chiunque giocherà avrà grande entusiasmo. Al termine della seduta d’allenamento avremo le idee più chiare. Tonucci, Claiton e Silvestri? Sono individualmente forti e tutti e tre hanno una leadership assoluta, quando lavori con dei giocatori già pronti su ogni punto di vista riesci a limare le situazioni. Ottima fase difensiva ma possiamo e dobbiamo migliorare nelle uscite, aprendo le linee di gioco. L’errore può capitare a tutti i livelli ma ritengo che possiamo dormire sonni tranquilli dietro, avendo un reparto invidiabile e non solo per questa categoria“.

“Biondi con me faceva la mezzala. Per me può ricoprire tutti i ruoli. Ha qualità, corsa, diventa imprevedibile per gli avversari. A Monopoli è stata una gara di grande sacrificio soprattutto da parte sua e degli interpreti offensivi. Il Monopoli non si è mai scoperto. Altrimenti sarebbero venute fuori 5-6 situazioni in cui avremmo potuto fargli male. Hanno capito che forse per loro sarebbe stato meglio giocare una partita più combattuta a centrocampo. Entrambe le squadre hanno avuto il giusto rispetto. A Monopoli siamo andati con l’idea che quando avevamo noi il pallone dovevamo alzare Biondi tra le linee per creare fasidio, ma anche il Monopoli faceva grande densità e c’erano pochi spazi. Gli sbocchi non sono stati quelli che cercavamo, ma domenica abbiamo quasi sempre fraseggiato palla a terra. Noi abbiamo una buona condizione fisica, non ancora quella brillantezza che ti permette di anticipare e di andare dentro. La squadra, comunque, voleva vincere ed ha ottenuto la vittoria con determinazione. Adesso ci vuole solidità, essere predominanti sugli avversari. Ho massima fiducia che questa squadra farà bene in termini di risultati, atteggiamento e modo di esprimersi”.

“Arriviamo con un approccio mentale ottimo alla gara di mercoledì dopo avere azzerato la penalizzazione. Dopo il pareggio con la Paganese dissi ai ragazzi di avere fiducia. Il pari siglato al minuto 87 per me è un punto guadagnato che sommiamo ai tre conseguiti a Monopoli. Adesso cerchiamo il segno ‘+’ in classifica e programmeremo le successive partite. Dovremo aggredire con grande voglia e determinazione la partita mercoledì, per lavorare con rinnovato entusiasmo nei successivi dieci giorni. Modulo 3-4-3? Ci lavoriamo. Aspetto il rientro di Pinto che può dare qualità e la condzione fisica ottimale di tutti. Al momento con una difesa interamente nuova abbiamo preferito proteggerla utilizzando un vertice basso. Stiamo lavorando per avere più opzioni durante la partita, allo scopo di non essere facilmente leggibili. La Juve Stabia ha giocato con il 3-4-3 domenica. Secondo me entrambe vogliamo giocare a calcio, può essere che nasca fuori una gara spettacolare. Per una costruzione del gioco fatta con velocità e scambi di catene di gioco ci vuole ancora un pò di tempo. Ci siamo dedicati molto in questo periodo alla fase di non possesso. Meglio si conosceranno i giocatori, più idee metteremo e più la squadra sarà sciolta. Questo anche grazie ai risultati”.

“Chi in porta? Santurro per un periodo abbastanza lungo sarà inattivo. Sono pertanto a disposizione Confente, Martinez e Della Valle. Martinez ha fatto molto bene, non è stato mai impegnato a Monopoli ma ha dato sicurezza nelle uscite, inoltre con i piedi è molto bravo. Diamo il tempo a Confente di allenarsi e di mettersi in mostra. Vedremo. Dal numero 1 in poi, sono 25 i giocatori e si devono guadagnare il posto tutti con il massimo impegno. Andando più avanti si creeranno delle gerarchie che determina il campo, non dettate da antipatie o altre situazioni. Dall’Oglio è infortunato, Maldonado fuori, Pinto ancora acciaccato. Dobbiamo aspettare, Dall’Oglio aveva cominciato bene, adesso salterà qualche partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***