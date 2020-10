RAFFAELE vs LUCARELLI: il livornese resta imbattuto e la Ternana si conferma bestia nera per il tecnico siciliano

Per mister Giuseppe Raffaele, mercoledì sera si è trattato del terzo confronto con la Ternana. La scorsa stagione, alla guida del Potenza, Raffaele subì al cospetto dei rossoverdi la “legge dell’1-0”, perdendo con questo risultato sia nel match d’andata che in quello di ritorno in campionato. Anche stavolta non è andata bene al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Raffaele, inoltre, era a caccia della prima vittoria contro una formazione guidata da Lucarelli. Quest’ultimo è ancora imbattuto con il collega siciliano avendo collezionato prima di mercoledì un successo ed un pareggio: l’1-2 di Coppa Italia Serie C in Potenza-Catania del 27 novembre 2019 (decisiva la rete di Biondi) e l’1-1 maturato al “Massimino” in Lega Pro il 19 gennaio scorso, con Curiale che rispose al momentaneo vantaggio potentino di Ferri Marini.

