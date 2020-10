MAITA (Bari): “Sarà una gara dura col Catania”

Riccardo Maita, centrocampista del Bari, accoglie tutto sommato con soddisfazione il pareggio di Monopoli guardando avanti con fiducia:

“Continuiamo a non subire gol ed è una cosa importante. Ci prendiamo questo punto, lo accettiamo. Arriveranno anche i nostri gol perchè la gente forte nel reparto offensivo non ci manca, pensiamo positivi. Piano piano riusciremo ad amalgamarci, trovando i giusti movimenti tattici in mezzo al campo. Andiamo avanti, concentriamo le nostre attenzioni sul Catania. Sarà una gara dura, ma i giorni per recuperare ci sono. Quella rossazzurra è una squadra molto forte che verrà a fare la partita”.

