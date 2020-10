SCIENZA (all. Monopoli): “Catania, squadra di grande livello e allenatore bravo. Temo la fatica”

Conferenza stampa del tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza alla vigilia del confronto di campionato col Catania:

“C’è un pò di stanchezza sicuramente, con qualche giocatore appena arrivato non ancora al 100% però stiamo bene nel complesso. Domani non sarà facile fare delle scelte di formazione perchè tutti coloro che sono scesi in campo contro la Reggiana hanno dato dimostrazione di forza e valore. Potremmo cambiare qualcosa. Se domenica diventerà una gara molto fisica è normale che può esserci un supplemento di fatica, questo aspetto lo temo. Avremo comunque giocatori esperti, motivati. Il coraggio non ci manca, altrimenti non vai a Reggio Emilia con la forza di attaccare fino alla fine. Siamo stati elogiati per mentalità, atteggiamento, gioco e spirito. Non è un caso. Ripeto, in vista del Catania la componente fisica può rappresentare un’incognita”.

“Il Catania è una squadra molto forte, sul mercato ha effettuato interventi di rilievo, ha un allenatore molto bravo che ha fatto due stagioni ottime a Potenza. Un ragazzo che stimo tanto. Sono partiti un pò così con la sconfitta di Coppa ed il pareggio casalingo con la Paganese, ma non è facile dare subito un’impronta. Se guardi i nomi, il Catania è una formazione di grande livello. Hanno preso anche un difensore molto forte ed esperto ultimamente. E’ una squadra che continuo a temere. Mi aspetto un Catania ferito che verrà a giocarsi la partita con gente forte, concentrata e difficile da buttar giù”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***