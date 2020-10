Sfumate le trattative con Modena e Alessandria, Alessio Curcio sta definendo il trasferimento al Foggia, club fresco di riammissione in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, operazione in dirittura d’attivo per il classe ’90, legato al Catania da un altro anno di contratto. Fumata bianca ad un passo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***