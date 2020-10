SERIE C: girone C, i risultati del pomeriggio. Lucarelli vince ancora, ad Avellino Maniero protagonista. Monopoli ok

Questo pomeriggio sono state giocate alcune partite valide per la 7/a giornata del girone C di Serie C. Successo esterno del Monopoli a Cava de’ Tirreni. L’Avellino vince in rimonta il derby con la Casertana al “Partenio”, andando anche a segno con l’ex attaccante del Catania Riccardo Maniero, autore di una doppietta. Bene la Ternana che piega la resistenza del Foggia in Umbria.

Ecco l’esito delle partite con i relativi marcatori. In serata pubblicheremo la classifica aggiornata e gli altri risultati, attendendo il posticipo del lunedì Bari-Catania.

Virtus Francavilla 1-2 Potenza (giocata sabato: 29′ Cianci, 56′ Nunzella, 62′ Mastropietro)

Cavese 0-1 Monopoli (32′ Giorno)

Avellino 3-1 Casertana (14′ Icardi, 29′ Maniero, 59′ Maniero, 88′ Adamo)

Ternana 2-0 Foggia (21′ Partipilo, 69′ Falletti)

