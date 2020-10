SERIE C: girone C, Top 11 2/a giornata. C’è anche Tommaso Silvestri

La redazione di tuttoc.com ha stilato la speciale Top 11 della 2/a giornata nel girone C di Serie C. Figura anche il difensore del Catania Tommaso Silvestri. “E’ la sua la rete che consente agli etnei di espugnare il “Veneziani” – si legge – e per poco non realizza addirittura una doppietta. Nella sua zona di competenza, la difesa, è sempre ordinato”.

Questa la Top 11 nel dettaglio:

Antony Iannarilli (Ternana)

Daniele Celiento (Bari)

Luigi Silvestri (Avellino)

Tommaso Silvestri (Catania)

Sonny D’Angelo (Avellino)

Mattia Maita (Bari)

Daniele Franco (Turris)

Francesco Bombagi (Teramo)



Cesar Falletti (Ternana)

Luca Giannone (Turris)

Nicolas Bubas (Juve Stabia)

ALLENATORE: Massimo Paci (Teramo)

