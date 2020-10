MERCATO: il Catania non perde di vista Di Paolantonio

In attesa di capire quali sviluppi conoscerà il caso Maldonado, qualora per quest’ultimo non si potesse concretizzare il tesseramento, il Catania reperirebbe sul mercato un nuovo centrocampista. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, lo svincolato ex Avellino Alessandro Di Paolantonio rappresenta tuttora un profilo seguito dal Catania. Il centrocampista piace e non poco anche a Perugia, Alessandria, Novara e Livorno.

