SERIE C – Padalino (all. Juve Stabia): “Confermo a mente fredda che l’1-0 del Catania è bugiardo”

Nelle ultime ore l’attaccante della Juve Stabia Iacopo Cernigoi è tornato sulla sconfitta di mercoledì a Lentini col Catania. Ha fatto altrettanto l’allenatore gialloblu Pasquale Padalino, intervenuto alla vigilia del confronto casalingo con la Virtus Francavilla:

“Vogliamo dare continuità alla bella prestazione di Catania anche se il risultato, per quanto mi riguarda, è stato assolutamente bugiardo. Non solo per le conclusioni e le possibilità che avevamo per andare al gol, ma anche per la capacità di tenere il campo, la condizione fisica evidenziata e l’intesa tra i reparti. Confermo a mente fredda di essere soddisfatto della prova di Catania, questa è la strada da seguire e da lì bisogna ripartire”.

