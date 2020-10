TONUCCI: se il difensore non recupera, quale soluzione domenica?

Sono ancora da valutare le condizioni di Denis Tonucci. Il riacutizzarsi del problemino muscolare a Bari, ha costretto il Catania a privarsi delle prestazioni sportive di Tonucci. Poi, guarda caso, il reparto difensivo è crollato sotto i colpi dei biancorossi. Qualora il difensore non riuscisse a recuperare in tempo per il match con la Vibonese, mister Giuseppe Raffaele è chiamato ad adottare la soluzione migliore. Ad esempio l’inserimento di Luca Calapai o del neo-acquisto Eros Pellegrini nella linea difensiva a tre. Ci sarebbe anche l’opzione Andrea Zanchi, ma pure l’ex Matera è in dubbio. Oppure varare la difesa a quattro uomini con Claiton e Tommaso Silvestri centrali, Alessandro Albertini (o Calapai) sulla destra, Pinto a sinistra. Dubbi da sciogliere quando si avvicina il fischio d’inizio dell’incontro allo stadio “Angelino Nobile”.

