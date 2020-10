EX ROSSAZZURRI: il Frosinone accoglie Angelozzi

Dopo avere dato impulso al progetto Spezia, portando i liguri per la prima storica volta in Serie A nella passata stagione, il catanese ed ex rossazzurro Guido Angelozzi intraprende una nuova avventura professionale in B. E’ il nuovo amministratore con delega all’attività sportiva del Frosinone Calcio. Il Consiglio d’Amministrazione del club ciociaro ha approvato la scelta di puntare su una figura di grande esperienza, pronta a mettere a disposizione tutte le proprie conoscenze per il rilancio del Frosinone.

