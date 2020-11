BISCEGLIE: una ventina di positività al Covid nel gruppo squadra, a rischio Catania e Casertana?

Aumentano i casi di componenti del gruppo squadra positivi al Coronavirus a Bisceglie. Il numero è salito a 17 nelle ultime ore e rischia di aumentare ancora. Giovedì 12 novembre è in programma Catania-Bisceglie, ma la gara si presenta fortemente in dubbio così come il successivo confronto dei pugliesi fissato per domenica 15 novembre con la Casertana. Qualora non venisse disputato il match del “Massimino”, per il Catania si tratterebbe del secondo rinvio dopo quello richiesto ed ottenuto dalla Vibonese, che avrebbe dovuto affrontare i rossazzurri a Lentini nei giorni scorsi.

