CALCIO CATANESE – Serie D. Colpo Biancavilla, pari Paternò. Acireale ok. Ecco la classifica

Nel fine settimana sono scese in campo le formazioni militanti nel girone I di Serie D. Per quanto riguarda il consueto aggiornamento della situazione relativa alle squadre della provincia di Catania, si segnalano le vittorie di Biancavilla e Acireale. Pareggia, invece, il Paternò sul campo del San Luca.

Il Biancavilla è riuscito ad avere la meglio sulla capolista Cittanovese. Al 13′ Porcaro porta in vantaggio gli ospiti, ma i biancavillesi con qualità, cuore e grinta ricavano le energie necessarie per firmare l’impresa. Prima pareggiando i conti con Porcaro (52′), poi trovando la via del definitivo 2-1 a firma dell’ex attaccante del Catania Graziano (80′). Il Paternò, invece, risponde al momentaneo 1-0 di Carbone (50′) con Raia (56′) mentre l’Acireale supera fuori casa l’insidioso ostacolo Marina di Ragusa: acesi subito in gol con De Felice (2′), pari di Brunetti su rigore (34′) e, sempre dal dischetto, granata vittoriosi in virtù della trasformazione di Rizzo (65′).

CLASSIFICA

Cittanovese 13 Acireale 13 FC Messina 13 Biancavilla 12 Pol. Santa Maria 11 San Luca 10 Licata 9 Acr Messina 8 Castrovillari 8 Dattilo 7 Paternò 7 Sant’Agata 6 Rotonda 5 Gelbison 4 Troina 4 Marina di Ragusa 3 Rende 2 Roccella 0

