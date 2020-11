CATANIA: quali recuperi in vista del derby?

Situazione infermeria tutta da monitorare in casa rossazzurra. Recuperato il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, si cerca di avere a disposizione anche il difensore Deniso Tonucci (soprattutto) e l’attaccante Manuel Sarao. Reginaldo è guarito dal Covid ma ha continuato a sottoporsi agli accertamenti previsti dal protocollo vigente. Vedremo se verrà inserito nell’elenco dei convocati per Palermo. Andrea Zanchi e Antonio Piccolo non dovrebbero farcela ma utilizziamo il condizionale. Il Catania potrebbe recuperare almeno un paio di preziose pedine in ottica derby.

