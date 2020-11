CATANIA – TURRIS: probabili formazioni, quale modulo per i rossazzurri a Lentini?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Turris, valevole per la 12ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio con inizio alle ore 14:30. L’incontro sarà visibile online su Eleven Sports e radiofonicamente su Radio Fantastica (FM 89.2).

I rossazzurri potrebbero scendere in campo disposti con il 3-5-2 o il 4-3-3. L’ipotesi più plausibile vedrebbe il terzetto composto da Silvestri, Claiton e Zanchi presidiare la linea difensiva con Martinez in porta, Albertini, Welbeck, Maldonado, Rosaia e Pinto in qualità di interpreti del centrocampo e il tandem offensivo Pecorino-Reginaldo a completare lo schieramento di partenza. Calapai, Izco, Emmausso e Biondi le principali alternative. Non convocati Santurro, Tonucci, Pellegrini, Vicente, Dall’Oglio, Piccolo e Gatto; indisponibile Manneh, fuori lista Arena.

La Turris potrebbe partire anch’essa con il 4-3-3 o il 3-5-2. L’ipotesi più probabile vedrebbe Abagnale a protezione dei legni con Esempio, Rainone, Di Nunzio e uno tra D’Ignazio e Loreto in difesa, linea mediana formata da Romano, Franco e Tascone e in avanti il tridente Da Dalt, Pandolfi e Giannone. Tra i 22 convocati non figurano Signorelli, Persano, D’Alessandro, Brandi, Salazaro, Esposito e Giordano.

Direzione di gara affidata al signor Angelucci della sezione AIA di Foligno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Politi di Lecce e Pintaudi di Pesaro e dal IV ufficiale Saia di Palermo. La partita avrà luogo allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dell’“Angelo Massimino”.

