CONVOCATI: si ferma Dall’Oglio, siederà in panchina Cristaldi

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio, il collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi, domenica alla guida del Catania in sostituzione dello squalificato mister Raffaele, ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Turris. Tra gli assenti anche Dall’Oglio, fermo a scopo precauzionale dopo aver riportato un trauma contusivo-distorsivo nel corso della gara con la Vibonese. Rossazzurri già in ritiro pre-gara. Martedì, alle 15.30, primo allenamento in vista del match con l’Avellino, in calendario domenica 29 novembre alle 15.00.

PORTIERI

32 Alessandro Confente

12 Salvatore Della Valle

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

2 Mario Noce

33 Antonio Panebianco

20 Giovanni Pinto

5 Tommaso Silvestri

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

21 Kevin Biondi

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

28 Michele Emmausso

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca

31 Emanuele Pecorino

17 Enrico Piovanello

9 Manuel Sarao

11 Agapios Vrikkis

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***