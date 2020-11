EX ROSSAZZURRI – Camplone: “Colpito dal Covid in forma lieve. Campionato da fermare per un mese”

Il Covid-19 colpisce anche l’ex allenatore del Catania Andrea Camplone, oggi seduto sulla panchina dell’Arezzo. Il tecnico pescarese ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di arezzonotizie.it:

“Fortunatamente sono stato colpito in forma lieve, mi sono subito messo in isolamento. Ho passato due settimane chiuso in una stanza di albergo e non è stato facile. Adesso sto abbastanza bene e aspetto il molecolare che possa ufficializzare la mia negatività. Già ho avuto un responso negativo dal test a cui ci ha sottoposto la società. Ripeto, a me ha colpito in forma lieve però posso capire chi è stato meno fortunato di me”.

“Stop del campionato? Sarebbe l’ideale, almeno per un mese così da far mettere a posto le squadre che hanno avuto problemi con il Covid. Invece si è deciso di continuare a giocare e ci stupiamo se poi scoppiano focolai all’interno degli spogliatoi. Già la serie C è un torneo, non dico povero, ma che riceve pochi contributi e ogni giorno le società hanno spese su spese per effettuare i tamponi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***