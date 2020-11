GUERINI: “Primo tempo? Forse qualcuno non ha capito il significato del derby. Il campionato sarà un terno al lotto”

Ai microfoni di Rai Sport, il Direttore dell’Area Tecnica Vincenzo Guerini critica il primo tempo del Catania analizzando anche le insidie che presenta il campionato di Serie C, soprattutto in tempi di Covid:

“Non abbiamo fatto il primo tempo che avevamo preparato in settimana, non capisco. Forse qualche giocatore non ha compreso il significato del derby, giocando al piccolo trotto, non andando nei contrasti con decisione e subendo il gol in una mischia. Avremmo dovuto correre di più e lottare su ogni pallone nel primo tempo”.

“Con diverse partite da recuperare, questo è un campionato anomalo e non si può capire dove andremo a finire. Ci sono squadre che restano indietro, questa pandemia sta decimando le rose. Sarà un terno al lotto, a parte la Ternana che è partita alla grande. Noi siamo partiti da zero, ricostruire tutto non è facile. Ci vuole umiltà, spirito di sacrificio. Ne verremo fuori, la società sta mantenendo tutti gli impegni. Adesso ingoiamo qualche boccone amaro ma in silenzio cerchiamo di recuperare. Il girone C è una B2, le sorprese sono all’ordine del giorno e prevedo che sarà così fino alla fine”.

