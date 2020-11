DA ‘LA SICILIA’ – Biagini: “Palermo e Catania non si accontenteranno di un pareggio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Sette anni a Catania, quattro in rosa. Ho persino allenato il Palermo in Serie A ma una parte del mio cuore resta rossazzurro”. Parole di Alvaro Biagini che in rossazzurro visse anni esaltanti anche da capitano, dopo che all’età di 19 anni approdò a Palermo. Sotto l’Etna nacque anche il figlio Claudio, laureato con 110 e lode in lingue. “So io quanto valesse la grande carica agonistica che sapeva dare la folla del Cibali, dopo avere apprezzato l’effetto-Favorita”, dice. In vista del derby di stasera, Biagini afferma di essere “certo che entrambe le squadre non si accontenteranno di un pareggio”.

