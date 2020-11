LO MONACO: “Palermo-Catania, vinca il migliore”

L’ex dirigente di Catania e Palermo Pietro Lo Monaco torna sul derby di Sicilia – dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi – ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Niente pubblico sugli spalti? Un derby vive di rivalità, sfottò, folklore. La gestione di questo momento però va in base alla situazione. Meglio così piuttosto che fermarsi, però si potrebbe andare verso un campionato limitato nel tempo. E gestire eventuali stop senza correre per recuperare le partite sospese. C’è chi dice che sia una partita come le altre. Non è così. Il derby è derby. Entrambe sono attrezzate, possono puntare ai playoff. Sono due buone squadre e hanno tutte le carte in regola per fare bene. Il Catania ha avuto meno problemi rispetto al Palermo che comunque per come ha pareggiato contro il Catanzaro può ritrovare nuova linfa. Forse il Catania però, è più attrezzato. Chi tiferò? Beh, il Catania è come un figlio. Ma a Palermo sono stato bene, ho un bel ricordo. Vinca il migliore”.

