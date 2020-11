DA ‘LA SICILIA’ – Maldonado: “A Palermo sarà ‘la’ partita. Siamo fiduciosi, ci prepareremo al meglio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Intervista del centrocampista del Catania Luis Maldonado che non vede l’ora di affrontare il Palermo, avversario lunedì sera:

“Prevedo molto equilibrio, peccato che non ci sarà il pubblico. E’ ‘la’ partita – dice – Ho sempre visto questa gara come qualcosa di speciale. Il mondo intero del calcio parlava di questa sfida. Ammiravo Pastore, Cavani e gli argentini in rossazzurro. Siamo fiduciosi, ci prepareremo al meglio possibile. Sappiamo quale sia la nostra qualità e quantità che portiamo in dote”

“I consigli di Maxi Lopez e di Izco, quando giocavo nelle giovanili del Chievo, mi hanno aiutato a crescere. Raffaele? Ottimo allenatore, tratta tutti allo stesso modo. Ha ottime idee di calcio ed è molto esigente. Bisogna seguirlo. Lodi? Ha fatto molti più gol di me. Sono diverso da lui, vorrei tanto avere i suoi piedi”.

