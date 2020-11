DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Biagianti: “Catania, in palio nel derby c’è molto più del successo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’ex centrocampista del Catania Marco Biagianti, intervistato da La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza del derby di Sicilia incitando la squadra rossazzurra:

“Sarà una partita molto tesa. Il Palermo è tornato in campo dopo lo stop forzato per la pandemia, il Catania sicuramente può e vuole fare bene dopo le due sconfitte di fila. Ma questo match fa storia a sé. E’ stato sempre così. In campo ci si dovrà impegnare al massimo perché in palio c’è molto più del successo”.

“I tifosi venivano a trovarti quando l’allenamento era a porte aperte, ti chiedevano solo una cosa: il risultato. Si pensa solo a questa gara con grande concentrazione e con grande cuore. Ricordo il 4-0 al Barbera conquistato nel 2009 durante la gestione Zenga. Una partita incredibile. Fu una vittoria che è rimasta nella storia“.

“Si parlava di un mio passaggio al Palermo? Non so se era una trattativa avviata o solo una voce. Ma dopo aver giocato per tanti anni a Catania non mi sentivo di tradire la fiducia e l’affetto dei tifosi”.

