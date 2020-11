MARTINEZ: porta chiusa dopo un mese

Il Catania non è riuscito a centrare i tre punti contro la Turris, e questo non può essere motivo di soddisfazione per i rossazzurri che volevano fortemente dare continuità al successo di mercoledì. Quantomeno la porta difesa da Miguel Martinez è rimasta inviolata. A seguito dello 0-0 di Catania-Turris, infatti, il portiere spagnolo è tornato a non subire gol dopo cinque gare di campionato caratterizzate da un numero complessivo di 10 reti al passivo. Può essere un punto di partenza per il futuro, ma c’è ancora molto da lavorare per migliorare il rendimento della squadra.

