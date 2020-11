MICCOLI: “Spero vinca il Palermo lunedì, fa male vedere i rosanero in difficoltà”

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com L’ex attaccante del Palermo Fabrizio Miccoli parla del derby di Sicilia in programma lunedì sera:

“Senza pubblico non ha lo stesso effetto di un derby con la gente. Ovviamente da tifoso spero vinca il Palermo: mi auguro esca presto dalle difficoltà che sta vivendo: vederlo così, in queste condizioni di classifica, fa male. Faccio un grande in bocca al lupo a Boscaglia che è un ottimo allenatore. Il momento più bello? Penso al gol del 2012 da fuori area a giro. Oltre ad aver vinto la partita quello è stato il mio centesimo gol in Serie A. Cento gol in A, con la maglia del Palermo, nel derby. Cosa chiedere di più?”.

