MAZZARANI – Il D.S. del Livorno: “Obiettivo per gennaio, deve trovare una soluzione col Catania”

Intervenuto durante la trasmissione Per l’unione sportiva Livorno, il Direttore Sportivo livornese Raffaele Rubino ha fatto il punto della situazione sul caso legato a Mazzarani, giocatore ancora di proprietà del Catania per cui la Federazione non ha concesso il contratto in deroga. Ecco quanto evidenziato da amaranta.it:

“Il grande rammarico è stato quello relativo a Mazzarani, e questo è successo perchè la Federazione non ci ha concesso una deroga. Purtroppo con tutta la situazione creatasi la scelta della lega è stata fisiologica e non c’è nulla da fare. Poco male, sarà il nostro primo acquisto di gennaio e un colpo importante che ci farà fare il definitivo salto di qualità. Abbiamo fatto di tutto e di più, provando anche a forzare dei regolamenti. Il giocatore ha espresso la volontà di restare e si è messo a disposizione, dovrà trovare una soluzione con il Catania per potersi allenare qui. Speriamo che vada tutto a buon fine”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***