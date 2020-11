MUTTI: “Catania e Palermo tifoserie passionali ed intelligenti, sarà un derby molto interessante”

Ex calciatore del Catania con trascorsi anche da allenatore del Palermo per Bortolo Mutti che, ai microfoni di mediagol.it, parla del derby in programma lunedì sera:

“Sono quelle partite che si preparano da sole, io l’ho giocato da calciatore anche a Catania nel 1976. Il derby in Sicilia è sempre vissuto bene con grande sportività, parliamo di tifoserie passionali ma intelligenti da cui dovrebbero prendere esempio in tanti. Da allenatore rosanero ho guidato la squadra nel derby al Barbera contro gli etnei nel 2012, pareggiammo 1-1 grazie ad un gol di Miccoli dopo essere andati sotto nel punteggio Ho vissuto i derby anche a Messina, sfide indimenticabili. Mi auguro che possa essere un bel derby con un Palermo deciso e con un buon Catania; sarà di certo una partita molto interessante. Affrontare un derby significa portare dentro delle situazioni territoriali e umorali pazzesche, ti senti più responsabile rispetto ad altre partite. Una gara che pesa, senti l’interesse e l’amore che ci sono per i tifosi che sperano di poter vincere per vantarsi in qualche modo della propria superiorità territoriale sportiva. Un senso di responsabilità che ti prende e che vivi dentro lo spogliatoio a volte con una pressione eccessiva che a volte ti toglie quella tranquillità e quella lucidità che certe sfide richiedono. È giusto così perché il derby va anche vissuto con questa ansia e con questa foga altrimenti non sarebbe tale”.

