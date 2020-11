SERIE C – Vibonese, positivo anche il Pres. Caffo: “Nessun sintomo, ricoverato un nostro dirigente”

Una ventina di componenti del gruppo squadra della Vibonese positivi al Coronavirus, dal rinvio della partita col Catania ad oggi. Tra questi anche Giuseppe Caffo, catanese e numero uno del club rossoblu che, attraverso i canali ufficiali, dichiara:

“Vorrei tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Anche io come tanti dei miei giocatori, componenti dello staff e dirigenti ho contratto il Covid-19 ma sono tranquillamente a casa, senza nessun sintomo. Per fortuna al momento non registriamo particolari problemi tranne che su un nostro dirigente per il quale è stato necessario il ricovero in ospedale, ma è chiaro che ciò che è successo è qualcosa di terribile e che sarebbe potuto diventare ancora più grave se il nostro staff medico, sapientemente guidato dal Dottor Cino Bilotta e gli enti preposti, non avessero agito per come hanno fatto, muovendosi con estrema celerità e lungimiranza per salvaguardare la salute non solo dei componenti della Vibonese Calcio ma anche della cittadinanza. A loro il mio particolare ringraziamento e grazie anche alla Lega nella persona del suo presidente, Francesco Ghirelli, il quale, comprendendo la situazione straordinaria, ha permesso il rinvio della gara di domenica contro il Foggia. La situazione ovviamente resta in emergenza, ma gli ultimi risultati dei tamponi ci fanno ben sperare”.

