Il filmato contenente le azioni salienti del derby tra Palermo e Catania, valido per la 9/a giornata del girone C di Serie C e disputato allo stadio “Renzo Barbera”. Kanoute al 14′ porta in vantaggio i padroni di casa dopo la corta respinta di Martinez, risponde Pecorino al minuto 80 anticipando Pelagotti dopo un contrasto con Marconi per il definitivo 1-1.

