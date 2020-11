BOSCAGLIA (all. Palermo): “Siamo stati eroici. Gol di Pecorino da annullare ed il Catania non ha mai tirato in porta”

L’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia elogia la sua squadra per la prestazione offerta contro il Catania, rammaricandosi per la mancata vittoria:

“La prestazione della mia squadra è stata emozionante. I ragazzi avrebbero meritato i tre punti per tutto quello che ci è successo e per come hanno giocato. Non solo cuore, aggressività e furore agonistico ma anche una prova di livello tecnico-tattico molto importante. Nel primo tempo abbiamo messo sotto il Catania, potevamo fare più volte il 2-0. Nel secondo abbiamo giocato in dieci praticamente perchè Valente era infortunato ma voleva rimanere in campo. I ragazzi hanno tenuto meravigliosamente bene non concedendo un tiro in porta ad una fortissima squadra. Questa prestazione significa che stiamo lavorando bene ed il gruppo è forte e sano. Ha bisogno di sbloccarsi. Lavorando e giocando così presto arriveranno anche le vittorie. Brucia il mancato annullamento del gol di Pecorino, col Var sarebbe stato annullato di sicuro, l’arbitro magari non era messo nella condizione ideale per vedere però il gol era da annullare. Ci sta girando male da questo punto di vista ma verranno tempi migliori. Sperando che alla fine si vada a compensare tutto. I ragazzi sono stati eroici, da brividi. Non avevano più la forza. L’unico neo è il risultato. Abbiamo onorato la maglia, la città di Palermo, la società e la tifoseria in modo straordinario. Continuiamo su questa strada, pensando giornata dopo giornata e recuperando tutti i giocatori”.

