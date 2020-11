SANNINO: “Palermo sfortunato contro il Catania…”

Doppio ex di Catania e Palermo, l’allenatore Giuseppe Sannino elogia la prestazione offerta dai rosanero nel derby lunedì sera, intervenendo ai microfoni di mediagol.it:

“Non ho visto la partita che il Palermo ha disputato conto la Juve Stabia, ma ho visto il derby contro il Catania. Una sfida sfortunata per i rosanero che sono stati raggiunti nel finale, una bellissima partita nonostante il Palermo potesse schierare solo undici calciatori. Onore ai rosanero per aver combattuto con soli 11 giocatori a causa dell’emergenza Covid-19 e aver portato a casa un punto importante, per un attimo ho anche pensato che la formazione di Boscaglia avrebbe potuto conquistare l’intera posta in palio. Anche nelle difficoltà, la voglia di primeggiare e dimostrare il proprio valore mette le ali ai piedi”.

